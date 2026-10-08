Врач Самойлова: для биохимической перегрузки после рабочей недели нужно 72 часа

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Двух выходных дней может быть недостаточно для полноценного восстановления после рабочей недели. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на врача превентивной интегративной медицины Анастасию Самойлову.

По словам специалиста, двух дней хватает в основном на психологическую разгрузку: человек может заняться бытовыми делами, оплатить счета, увидеться с близкими и сходить за продуктами. Однако после напряженной недели организму требуется больше времени для физиологического восстановления.

Врач объяснила это инерцией кортизола – если к пятнице человек находится в состоянии сильного стресса и уровень гормона повышен, то утром в субботу показатели не успевают сразу прийти в норму. На полноценную биохимическую перезагрузку, по оценке Самойловой, необходимо 72 часа.

Первый день отдыха организм, как правило, тратит на попытку снизить пульс и снять спазм диафрагмы. Восстановление сна, нормализация уровня магния и уменьшение системного воспаления, по словам врача, начинаются только на второй или третий день.

С точки зрения профилактики Самойлова назвала оптимальным график с четырьмя рабочими днями и тремя выходными либо шестичасовым рабочим днем. Если изменить рабочий режим невозможно, специалист посоветовала хотя бы один выходной проводить в условиях абсолютной информационной тишины.

Недостаток отдыха, как отметила врач, со временем начинает проявляться различными сигналами со стороны организма. В частности, из-за истощения щитовидной железы и митохондрий могут изменяться процессы потоотделения и терморегуляции.

Еще одним признаком специалист назвала тягу к углеводам в определенное время, чаще всего около 16:00. По ее словам, такое желание может быть связано с усталостью надпочечников и потребностью организма в дешевой энергии.

Кроме того, неподходящий рабочий график и связанный с ним стресс могут привести к выпадению волос и тревожности, которая проявляется в воскресенье.

Ранее гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева рассказала, что хронический недосып и стресс при графике 5/2 могут нарушать менструальный цикл и обмен веществ, а также повышать риск инсулинорезистентности и набора веса. По ее словам, двух выходных для восстановления после длительного недосыпа бывает недостаточно, а резкая смена режима может дополнительно сбивать циркадные ритмы. Врач рекомендовала даже в выходные придерживаться стабильного времени сна и подъема и спать 7–9 часов.