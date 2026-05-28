Врач Лордкипанидзе: работа в офисе превращает девушек в "теть" за несколько лет

Работа в офисе наносит серьезный ущерб женскому здоровью, запуская целую цепочку проблем – от набора веса и варикоза до депрессивных состояний. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе.

По его словам, даже молодая и стройная девушка за несколько лет может полностью изменить свой облик и заработать патологии органов малого таза. Проблемы чаще всего возникают из-за сидячего образа жизни и привычки перекусывать на работе.

"Если женщина параллельно не ходит в спортзал, то через 3–5 лет она превращается в "тетю", какой бы стройной ни была до этого", – подчеркнул врач.

Он пояснил, что сидячий образ жизни нарушает кровообращение в нижних конечностях и малом тазу, а это прямой путь к застоям, отекам и варикозному расширению вен. Для избежания проблем специалист рекомендовал каждый час вставать из-за стола и разминаться.

Лордкипанидзе также отметил, что голубое излучение мониторов разрушает мелатонин. Если засиживаться допоздна, сбивается циркадный ритм, появляются проблемы со сном, склонность к депрессии и эмоциональные перепады. Компенсировать вред Лордкипанидзе посоветовал вечерними прогулками и умеренным фитнесом.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что регулярные совещания и традиция оставаться на рабочем месте до ухода руководителя являются самыми бесполезными практиками офисной жизни.

В число вредных офисных практик специалист также включила и микроменеджмент, когда руководитель контролирует выполнение даже самых мелких задач и просит регулярных промежуточных отчетов буквально о каждом часе работы.

