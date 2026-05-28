Песков заявил об отсутствии предложений по переговорам от ЕС

Российская сторона не получала инициатив от Евросоюза о проведении переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не выходили (с предложениями. – Прим. ред.)", – сказал официальный представитель Кремля.

О том, что в политических кругах ЕС нарастает понимание необходимости прямых переговоров с Россией, СМИ писали еще в январе. Утверждалось, что страны, ранее занимавшие жесткую позицию в отношении Москвы, начали все чаще говорить о важности диалога с Владимиром Путиным.

В середине мая американское издание Politico представило список возможных претендентов на роль переговорщика с Россией. В их числе оказались экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

Журналисты поясняли, что Меркель имеет опыт прямых переговоров с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Посредничеством занимался и Столтенберг. Драги, в свою очередь, пользуется уважением в Европе.

Спустя время перечень пополнился еще тремя кандидатурами – главой Европейского совета Антониу Коштой, бывшим президентом Финляндии Саули Ниинисте и экс-председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

При этом сам Путин называл предпочтительной фигурой для ведения диалога между Россией и Европой бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Однако он отмечал, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес РФ.

Тем не менее глава евродипломатии Кая Каллас исключила кандидатуру последнего, поскольку, по ее мнению, он является "известным лоббистом российских компаний".