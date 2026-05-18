18 мая, 15:31

Политика

Меркель заявила, что вести переговоры с Россией должны действующие политики ЕС

Фото: Getty Images/picture alliance/Kay Nietfeld

Переговоры с Владимиром Путиным должны вести действующие политики Евросоюза. Такое мнение высказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

На форуме, организованном немецкой телерадиокомпанией WDR, она отметила, что консультации об урегулировании ситуации на Украине с российским лидером были возможны только потому, что у нее и других участников была политическая власть, когда они были главами правительств. Речь шла о Минских соглашениях.

"У вас должна быть власть, и у меня лично не возникло бы идеи спросить посредника, не поедет ли он за меня в Минск и поговорит с Путиным. Сегодня есть действующие политики, и мне бы не пришла такая мысль", – указала Меркель.

Экс-канцлер ФРГ оказалась в списке претендентов на роль переговорщика с Россией, составленном американским изданием Politico. Также в число кандидатов вошли президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

Как подчеркивали журналисты, Меркель имеет опыт переговоров как с Путиным, так и с лидером Украины Владимиром Зеленским. Однако некоторые европейцы сочли ее неудачный посреднический опыт аргументом против назначения.

