Лавров предложил Пашиняну показать на деле возможность Армении "разбогатеть" без РФ

Если премьер-министр Армении Никол Пашинян полагает, что страна может "разбогатеть" вопреки ухудшению связей с Россией, то пусть докажет это на деле. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Пашинян во время предвыборной акции в городе Гарни сказал, что армянские власти не боятся роста цен на сырье в случае ухудшения связей с российской стороной, поскольку намерены разбогатеть. Он подчеркнул, что правительство планирует превратить государство в "перекресток мира".

"Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит", – прокомментировал Лавров слова Пашиняна "Вестям".

Ранее премьер-министр Армении высказался о российско-армянских отношениях. По его словам, они сейчас проходят позитивную трансформацию. Он добавил, что характер взаимодействия стран логично меняется от конфликтной ситуации к мирной повестке.