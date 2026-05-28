Торги по продаже сети кинотеатров "Люксор" не состоялись из-за отсутствия заявок

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Аукцион по продаже оператора федеральной сети кинотеатров "Люксор", принадлежащей ООО "АСкино", признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие. Об этом говорится в протоколе торгов.

Сбор заявок проходил с 20 по 26 мая, а сами торги должны были состояться 27 мая. Сеть выставили на продажу по стартовой цене 335,2 миллиона рублей. Для участия претендентам необходимо было внести задаток в размере 20% от начальной стоимости актива.

В состав сети "Люксор" входят семь кинотеатров: два в Москве, два в Санкт-Петербурге и по одному в Туле, Рязани и Курске. Все помещения находятся у ООО "АСкино" в долгосрочной аренде без права выкупа.

По данным отчетности, выручка компании в 2025 году составила 663,7 миллиона рублей, а чистая прибыль – 82,3 миллиона. Основную часть доходов обеспечил кинопоказ, еще четверть выручки пришлась на торговлю.

На конец 2025 года стоимость активов ООО "АСкино" оценивалась в 151,1 миллиона рублей. В структуру активов входили оборудование кинозалов и снек-баров, дебиторская задолженность, а также запасы продукции для кинобаров. Совокупные обязательства компании составляли 105,8 миллиона рублей.

Первый кинотеатр сети был открыт в 1998 году. В 2018-м сеть входила в топ-10 крупнейших киносетей страны по числу залов, однако затем начала сокращать количество площадок.

Ранее по той же причине не состоялись торги по продаже небоскреба РЖД в Москве. Прием заявок на участие в торгах завершился 8 мая. 18-го числа они рассматривались для определения участников аукциона, а само мероприятие было запланировано на 21 мая.

Ожидалось, что аукцион проведут в электронной форме на повышение цены. Начальная стоимость составила 280,8 миллиарда рублей, шаг аукциона – 8,4 миллиарда.

РЖД выставили небоскреб на продажу в начале апреля. Как указывалось в объявлении, здание было введено в эксплуатацию в 2024 году.