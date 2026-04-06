Новости

Новости

06 апреля, 16:54

РЖД выставили на продажу небоскреб в "Москва-Сити" почти за 281 млрд руб

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Российские железные дороги выставили на продажу небоскреб Moscow Towers, расположенный в столичном международном деловом центре "Москва-Сити". Первоначальная стоимость составила почти 281 миллиард рублей, следует из описания лота на сайте недвижимости РЖД.

Согласно данным из объявления, предлагаемое здание было введено в эксплуатацию в 2024 году. Объект включает в себя две 63-этажные башни высотой 286,9 метра, объединенные общим стилобатом.

Небоскреб находится на Пресненской набережной, дом 2а. Его суммарная площадь достигает 242 528,5 квадратного метра.

"Цена – 280 833 813 95,59 рубля", – говорится в описании.

Торги по продаже этого объекта запланированы на 21 мая.

В рамках еще одного аукциона планируется реализация самого дешевого дома у моря в Краснодарском крае. Жилье площадью 15 "квадратов" находится в Ейске и относится к лодочному кооперативу "Нептун".

Как указано в объявлении, в доме обустроены спальня на двух человек, а также кухня. При этом санузел находится на улице, а водопровод проходит в 3 метрах от дома. Первоначальная заявленная цена – 421 тысяча рублей.

