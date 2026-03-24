24 марта, 04:21

Собчак не смогла приобрести на аукционе старинный особняк в центре Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не смогла купить исторический особняк в Малом Власьевском переулке в центре Москвы. Об этом свидетельствуют данные из протокола торгов, который размещен на сайте ГИС "Торги".

В аукционе приняли участие 15 компаний и физических лиц из 3 регионов РФ. Новым собственником особняка стала компания "Ликвид стэйт", конечная цена лота составила 672,1 миллиона рублей.

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения – доме летчика Россинского, который располагается по адресу Малый Власьевский переулок, владение 4. В лот вошли сами здания общей площадью 704,7 квадратных метра и аренда 0,1 гектара земли.

Ранее стало известно, что особняк XIX века в Казани, изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова, был продан с аукциона за 21,4 миллиона рублей. Победителем аукциона стал участник торгов Сергей Еремеев, предложивший наибольшую сумму.

Изначальная цена дома Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой, который является объектом культурного наследия, составляла 9,3 миллиона рублей, а шаг аукциона составлял 466 тысяч рублей.

