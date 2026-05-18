Аккаунт сбившего девочку в центре Москвы самокатчика навсегда заблокировали

Аккаунт самокатчика, который сбил 9-летнюю девочку около Московского зоопарка, навсегда заблокировали, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Нарушителя удалось оперативно вычислить благодаря укрупненным номерам на самокате и камерам Центра организации дорожного движения (ЦОДД), которых всего в городе 375. Они круглосуточно фиксируют передвижение самокатчиков.

Уточняется, что дело уже расследуется. В случае подтверждения вины нарушителя, помимо основных санкций, ему грозит штраф от оператора проката от 30 до 50 тысяч рублей.

ДТП произошло 15 мая. Мужчина на электросамокате сбил девочку в центре Москвы и скрылся с места. Ребенок был доставлен в больницу.

По факту случившегося следствием было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств".