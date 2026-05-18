18 мая, 17:05

Краснокнижные орхидеи расцвели в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" началось цветение краснокнижных орхидей. Об этом сообщила пресс-служба сада.

Всего там представлено 37 наименований и более 100 экземпляров этих растений.

"Те самые, ради которых кураторы сада отправлялись в экспедиции по лесам и известняковым склонам средней полосы России", – говорится в публикации.

Ежегодно под открытым небом в ботсаду цветут венерины башмачки, ятрышники и гибридные сорта, привезенные из Европы, Азии и Северной Америки. Для орхидей создан специальный рельеф с карстовыми воронками и известняком, позволяющий подобрать каждому виду подходящую влажность и микроклимат.

В ботаническом саду отметили, что венерины башмачки защищаются от травоядных при помощи едкого сока, однако основной угрозой для этих растений остается человек. Именно по этой причине многие виды занесены в Красную книгу.

Ранее сообщалось, что в нацпарке "Лосиный остров" распустилась пролеска сибирская. Это растение относится к пятому классу редкости и включено в региональные Красные книги. Большую часть года пролеска проводит под землей, однако ее надземная часть также играет важную роль, питая луковицу и участвуя в размножении.

город

