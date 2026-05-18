18 мая, 17:36

Культура

Умер художник театра и кино Юрий Устинов

Фото: MAX/"РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ"

В возрасте 72 лет скончался художник театра и кино, академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств Юрий Устинов, рассказали РИА Новости в его семье.

"Очень неожиданно он ушел из жизни 17 мая в 02:00. До этого очень активно работал, по 12 часов в сутки", – отметила собеседница агентства.

Причиной смерти стала онкология. Родственница художника добавила, что, несмотря на затяжную болезнь, Устинов всегда чувствовал себя хорошо.

Прощание состоится 20 мая в подмосковном Дзержинском, где родился художник, сообщили ТАСС в пресс-службе РАХ. Оно пройдет в узком кругу семьи, а о дате и месте похорон станет известно позже.

Устинов родился 18 марта 1954 года в том же городе. В 1980 году он окончил Московский художественный институт имени Сурикова, где учился у Михаила Курилко-Рюмина и Валерия Левенталя. Кроме того, был членом Союза художников СССР и театральным деятелем России.

Художник занимался оформлением спектаклей в Государственном академическом Большом театре России, Пермском театре оперы и балета, Воронежском театре оперы и балета, Государственном театре балета Бориса Эйфмана и многих других.

Среди постановок, над декорациями для которых он работал, – "Жизель" Адольфа Адана в Санкт-Петербургском балете Бориса Эйфмана, "Опричник" Петра Чайковского в Большом театре, "Травиата" Джузеппе Верди в Театре оперы и балета Воронежа. Помимо этого, он занимался художественным оформлением кинофильмов и сериалов, в числе которых "Мастер и Маргарита" Юрия Кары.

В 2009 году удостоился премии "ТЭФИ", а в 2012-м получил награду в номинации "Лучшая работа художника-постановщика" на премии "Золотой Орел".

