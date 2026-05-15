Прощание с Зоей Богуславской состоится 2 июня в Центре Вознесенского

Церемония прощания с писательницей, драматургом и вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской, предварительно, состоится 2 июня. Об этом ТАСС сообщил ее сын.

Местом прощания станет Центр Вознесенского.

О смерти Богуславской стало известно 14 мая. Ей было 102 года.

Писательница родилась в 1924 году в Москве. Ее знали как автора романов, пьес и книг по искусству. Кроме того, она создала независимую премию "Триумф" – одну из главных российских наград в области искусства. В 2025 году удостоилась литературной премии "Большая книга" в номинации "Нон-фикшен" за мемуары "Халатная жизнь".

После смерти супруга, с которым она прожила более 40 лет, Богуславская занималась сохранением его наследия. При ее участии в Москве был создан Центр Вознесенского.

