15 мая, 12:02

Происшествия

Число погибших в результате атаки ВСУ на Рязань выросло до 4

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Количество погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязань выросло до 4, сообщает Следственный комитет РФ.

По факту гибели и ранения мирных жителей области возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к атаке.

В настоящее время следователи и криминалисты осматривают места происшествий, изымают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев и потерпевших. Тяжесть вреда здоровью пострадавших определят судебно-медицинские экспертизы.

Среди погибших есть ребенок, добавил губернатор области Павел Малков в MAX. Он подчеркнул, что принял решение о выплатах семьям погибших, пострадавшим, а также за утраченное имущество.

Глава региона провел оперативный штаб по ликвидации последствий атаки БПЛА. По его словам, область атаковали 99 вражеских дронов.

Малков уточнил, что в двух пострадавших домах Рязани и на территории одного из предприятий продолжается устранение последствий атаки. В ближайшее время начнутся восстановительные работы поврежденных домов. Также в нескольких многоквартирных домах выбиты окна. Сейчас оценивается материальный ущерб.

ВСУ атаковали Рязань ночью в пятницу, 15 мая. При падении обломков сбитого дрона оказались повреждены два многоэтажных жилых дома. Еще фрагменты беспилотника упали на территории одного из предприятий.

Всего пострадали 12 человек, 7 из них госпитализировали, включая 4 детей. В детсадах и школах Октябрьского района Рязани были отменены занятия и уроки.

Соблюдение прав пострадавших контролирует прокуратура Рязанской области. Также обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи пострадавшим.

происшествиярегионы

