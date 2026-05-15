15 мая, 11:41

Безопасность
МВД: мошенники используют символы из разных алфавитов для обмана систем защиты

В МВД рассказали, как мошенники обходят системы защиты мессенджеров

Фото: 123RF.com/nopparats

Мошенники пользуются символами из различных алфавитов, необычными знаками или смешанным регистром для обхода систем защиты мессенджеров. При помощи этого они маскируют рассылки, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Мошенники используют символы из разных алфавитов, кириллицу и латиницу, необычные знаки или смешанный регистр, чтобы обойти автоматические системы защиты мессенджеров", – отмечается в сообщении.

Ведомство указало, что такие сочетания являются заметным признаком активности злоумышленников. При помощи подобных схем они присылают apk- или HTML-файлы, ссылки или сообщения в формате "Это ты на фото?".

Ранее в России зафиксировали волну рассылок вредоносных QR-кодов на корпоративные электронные почты. Они стали массовыми, а ссылки из них ведут потенциальных жертв на сайт оплаты за "отслеживание или получение почтового отправления с документацией".

Мошенники стали придумывать новые схемы с началом сезона отпусков

