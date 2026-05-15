МВД: мошенники используют символы из разных алфавитов для обмана систем защиты

Мошенники пользуются символами из различных алфавитов, необычными знаками или смешанным регистром для обхода систем защиты мессенджеров. При помощи этого они маскируют рассылки, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Мошенники используют символы из разных алфавитов, кириллицу и латиницу, необычные знаки или смешанный регистр, чтобы обойти автоматические системы защиты мессенджеров", – отмечается в сообщении.

Ведомство указало, что такие сочетания являются заметным признаком активности злоумышленников. При помощи подобных схем они присылают apk- или HTML-файлы, ссылки или сообщения в формате "Это ты на фото?".

Ранее в России зафиксировали волну рассылок вредоносных QR-кодов на корпоративные электронные почты. Они стали массовыми, а ссылки из них ведут потенциальных жертв на сайт оплаты за "отслеживание или получение почтового отправления с документацией".

