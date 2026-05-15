Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 11:59

Общество

Средний размер пенсии выше 30 тыс рублей зафиксирован в 12 регионах РФ

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Средний размер пенсии выше 30 тысяч рублей зафиксировали в 12 российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Соцфонд РФ.

По данным статистики, на Чукотке средний размер пенсии составил 42,2 тысячи рублей, в Ненецком автономном округе – 38,8 тысячи, в Камчатском крае – 37,5 тысячи, в Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе – 37,4 и 37 тысяч соответственно. В Ямало-Ненецком АО пенсионеры в среднем получают 36,4 тысячи, в Мурманской области – 34,2 тысячи, в Сахалинской области – 33,7 тысячи, в Якутии – 33,7 тысячи, в Республике Коми – 32,2 тысячи, в Архангельской области – 31,7 тысячи, а в Карелии – 31 тысячу.

При этом средний размер пенсионных выплат в апреле находится на отметке 25 397 рублей.

В марте 2026 года средний размер пенсии работающих россиян превысил отметку в 30 тысяч рублей в 8 регионах страны. При этом лидером по величине выплат тоже стал Чукотский автономный округ, где средняя пенсия достигла 38 581 рубля.

Ранее в Госдуме предложили увеличить пенсионный коэффициент врачам и учителям. По словам авторов инициативы, такое решение могло бы повысить уровень социальной защищенности педагогических и медицинских работников.

Кроме того, данная мера позволит компенсировать сложившийся дисбаланс между высокой нагрузкой и социальной значимостью труда врачей и учителей.

Большинство россиян уверены, что ответственность за пенсию должно нести государство

Читайте также


обществорегионы

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика