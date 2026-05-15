Средний размер пенсии выше 30 тыс рублей зафиксирован в 12 регионах РФ

Средний размер пенсии выше 30 тысяч рублей зафиксировали в 12 российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Соцфонд РФ.

По данным статистики, на Чукотке средний размер пенсии составил 42,2 тысячи рублей, в Ненецком автономном округе – 38,8 тысячи, в Камчатском крае – 37,5 тысячи, в Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе – 37,4 и 37 тысяч соответственно. В Ямало-Ненецком АО пенсионеры в среднем получают 36,4 тысячи, в Мурманской области – 34,2 тысячи, в Сахалинской области – 33,7 тысячи, в Якутии – 33,7 тысячи, в Республике Коми – 32,2 тысячи, в Архангельской области – 31,7 тысячи, а в Карелии – 31 тысячу.

При этом средний размер пенсионных выплат в апреле находится на отметке 25 397 рублей.

В марте 2026 года средний размер пенсии работающих россиян превысил отметку в 30 тысяч рублей в 8 регионах страны. При этом лидером по величине выплат тоже стал Чукотский автономный округ, где средняя пенсия достигла 38 581 рубля.

Ранее в Госдуме предложили увеличить пенсионный коэффициент врачам и учителям. По словам авторов инициативы, такое решение могло бы повысить уровень социальной защищенности педагогических и медицинских работников.

Кроме того, данная мера позволит компенсировать сложившийся дисбаланс между высокой нагрузкой и социальной значимостью труда врачей и учителей.