Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 03:58

Общество

Средняя пенсия трудоустроенных пенсионеров превысила 30 тыс руб в восьми регионах России

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

В марте 2026 года средний размер пенсии работающих россиян превысил отметку в 30 тысяч рублей в восьми регионах страны. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Лидером по величине выплат стал Чукотский автономный округ, где средняя пенсия достигла 38 581 рубля. В тройку также вошли Ненецкий АО (35 769 рублей) и Магаданская область (33 635 рублей). Далее следуют Камчатский край (32 707 рублей), Ханты-Мансийский АО (32 557 рублей), Якутия (31 366 рублей), Ямало-Ненецкий АО (31 326 рублей) и Мурманская область (30 726 рублей).

Таким образом, наиболее высокие пенсии зафиксированы в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, где к выплатам применяются повышенные районные коэффициенты.

Минимальный же показатель среди работающих пенсионеров отмечен в Республике Дагестан – там средний размер пенсии в марте составил 16 870 рублей.

При этом разрыв между самым высоким и самым низким значением по стране превысил 21 тысячу рублей.

Ранее в Госдуме предложили увеличить пенсионный коэффициент врачам и учителям. По словам авторов инициативы, такое решение могло бы повысить уровень социальной защищенности педагогических и медицинских работников.

Кроме того, данная мера позволит компенсировать сложившийся дисбаланс между высокой нагрузкой и социальной значимостью труда врачей и учителей.

Читайте также


общество

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика