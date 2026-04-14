В России вступили в силу новые правила расчета пенсионного стажа

В России вступили в силу измененные правила подсчета страхового стажа для назначения пенсий. Нововведения затронули родителей близнецов, многодетные семьи и граждан с сельским стажем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно нововведениям, отпуск по уходу за ребенком до 1,5 года теперь засчитывается наравне с работой. Ранее действовало ограничение: учитывалось не более 6 лет такого стажа. Благодаря поправкам родители пятерых и более детей получат прибавку к пенсии.

Также неработающие граждане, имеющие 30 лет работы в агросфере и проживающие в сельской местности, теперь получают доплату в размере 25% от фиксированной выплаты. При переезде в город надбавка сохраняется.

Кроме того, особое условие введено для родителей близнецов. При многоплодной беременности фактическое время отпуска по уходу за каждым ребенком суммируется.

Ранее в Госдуме предложили снизить возраст выхода на пенсию для работников агропромышленного комплекса: женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 60 лет. При этом стаж работы в сельском хозяйстве должен составлять как минимум 20 лет для женщин и 25 – для мужчин.