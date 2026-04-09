09 апреля, 09:53

Общество

В Соцфонде сообщили о досрочной выплате пенсий за май

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Часть россиян досрочно получит пенсию за май. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Соцфонда.

До 30 апреля пенсии перечислят всем, кто получает деньги через банк в период с 1-го по 4-е число месяца. При этом почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по стандартному графику – с 2–3 мая по 25 мая. С этого же момента можно будет получить средства в кассе почтового отделения.

Решение о досрочной выплате пенсий было принято в связи с приближающимися майскими праздниками. Эта мера коснется всех видов выплат, в том числе страховых, социальных, накопительных, а также выплат по старости и по инвалидности.

Деньги будут перечислены пенсионерам автоматически. Таким образом, пожилым гражданам не нужно будет писать никаких заявлений. В Соцфонде уточнили, что в случае если вместе с пенсией поступают иные выплаты, тогда они тоже будут перечислены на счет в досрочном режиме.

При этом в фонде уточнили, что с 5 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.

Ранее эксперты объясняли, что индексация пенсий с 1 апреля 2026 года не затронула работающих пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств.

Выплаты военным и другим силовикам зависят от уровня денежного довольствия, поэтому их пересматривают по отдельному графику. Очередное повышение для этой категории запланировано на октябрь и может составить около 4%.

Некоторые детские пособия выплатят россиянам досрочно в мае

