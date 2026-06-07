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07 июня, 13:48 (обновлено 07.06.2026 15:16)

Политика

Песков заявил, что Путину передали письмо Зеленского в служебном порядке

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Письмо президента Украины Владимира Зеленского передали Владимиру Путину в обычном служебном порядке. Об заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

Он добавил, что обращение главы киевского режима нельзя назвать письмом, так как оно было передано открыто. Представитель Кремля также вспомнил слова Путина на пленарной сессии ПМЭФ о том, что Зеленский пытается быть похожим на героя американского боевика Рэмбо. Однако у него это не получается.

По словам Пескова, российская сторона также принимает во внимание заявление госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Соединенными Штатами Украины, однако ценит искренность и позицию американского лидера Дональда Трампа, который желает, чтобы стороны достигли мира.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, добавил, что Россия сохраняет закрытые контакты с украинской стороной. Он также подтвердил слова Путина о том, что один из российских предпринимателей посещал Киев и планирует привезти оттуда сообщение

В свою очередь, председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину посоветовала Зеленскому сперва отменить указ о запрете переговоров с Россией, если он решился писать письма Путину.

4 июня Зеленский выложил на своем сайте открытое письмо, адресованное Путину. В нем он призвал президента России завершить конфликт, а также предложил провести встречу в третьей стране.

На это российский лидер ответил, что "пока не видит" смысла в этом. Он также уточнил, что Москве нужны договоренности не на короткий период, а на длительную перспективу.

Владимир Путин прокомментировал письмо Владимира Зеленского

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