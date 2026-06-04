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04 июня, 23:15

Политика

Песков заявил, что Путин пока не ознакомился с письмом Зеленского

Фото: ТАСС/EPA/POOL/RAMIL SITDIKOV

В Кремле видели письмо украинского лидера Владимира Зеленского, адресованное Владимиру Путину, однако у российского президента пока не было возможности ознакомиться с его содержанием. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зеленский опубликовал открытое письмо к Путину на своем сайте. В нем украинский лидер призвал президента РФ завершить текущий конфликт и предложил провести встречу в третьей стране.

"Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться", – цитирует Пескова РИА Новости.

Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. Вместе с тем президент вновь напомнил о том, что любые документы должны подписываться с легитимными лицами. Это в том числе касается и Украины.

Вместе с тем Путин отметил, что для начала переговоров с Украиной нет нужды в том, чтобы приостанавливать боевые действия. Президент РФ предположил, что Украина хочет приостановки боев, так как российская армия ежедневно продвигается километрами в Запорожской области.

Путин назвал условия завершения конфликта на Украине

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Сюжет: Переговоры по Украине
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