Стоимость самого дорогого машино-места в Москве составила почти 46 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"

Рекордно дорогое машино-место на первичном рынке столицы выставлено на продажу за почти 46 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на эксперта Дмитрия Проскурина.

Объект находится в строящемся жилом комплексе класса де-люкс в районе Патриарших прудов. Проскурин указал, что еще на этапе котлована средняя цена парковочных пространств в этом проекте достигает 29,3 миллиона рублей.

В целом машино-места представлены в диапазоне от 22,3 миллиона рублей за 15,4 квадратного метра до 45,6 миллиона рублей за 23,1 квадратного метра. Отделка паркинга выполнена с применением элитных натуральных материалов, а выезд организован непосредственно в Большой Палашевский переулок, откуда открывается прямой путь к Тверской улице и Бульварному кольцу.

Как отметил Проскурин, во всех сегментах динамика сделок с машино-местами лучше, чем с квартирами и апартаментами. Это связано с тем, что застройщики часто выводят парковочные места на рынок, когда проекты уже находятся на высоких стадиях готовности. Значительная часть машино-мест реализуется уже в готовых новостройках по договорам купли-продажи, поэтому статистика по договорам долевого участия не сильно репрезентативна – фактический спрос выше.

Большинство девелоперов не запрещают покупать машино-места тем, кто не обладает квартирой в этом доме. В это же время многие дольщики откладывают покупку парковочных пространств на более поздний срок.

"Девелоперам экономически невыгодно ждать их, тем более никаких гарантий совершения сделки клиенты предоставить не могут", – отметил эксперт.

В свою очередь, аналитик Алексей Попов рассказал, что средняя цена машино-места на первичном рынке Москвы составляет 3,8 миллиона рублей. Самые дешевые лоты почти в 100 раз дешевле самых дорогих. Например, в ЖК экономкласса в ТиНАО можно отдать от 468 тысяч рублей за место.

Специалист подтвердил, что ограничения на продажу машино-мест только резидентам являются редкостью – обычно это бывает лишь в элитных клубных ЖК, что считается следствием требований к безопасности.

По его словам, машино-места успевают подорожать меньше, чем квартиры. Если в жилье с начала строительства до разрешения на ввод в эксплуатацию цена квадратного метра увеличивается на 25–30%, то у паркингов – лишь на 12–15%. Причины кроются в том, что последние часто продаются медленнее нужных темпов, и застройщики не рискуют индексировать цены.

В свою очередь, эксперт Иван Золотарев в разговоре указал, что самым дорогим из проданных в текущем году машино-мест стал объект площадью 21,6 квадратного метра в жилом проекте на Патриарших прудах стоимостью 40,3 миллиона рублей.

Средняя стоимость машино-места в новостройках Москвы в пределах МКАД выросла за год на 45%, до 5,3 миллиона рублей. При этом квартиры за аналогичный период прибавили в цене только около 22%. "Сумасшедшего" спроса на машино-места сейчас нет, относительно прошлого года он снизился на 50%, добавил Золотарев.

"Цены растут больше не от спроса, а от объективного роста стоимости строительства", – заключил он.

Ранее эксперты подсчитали, что стоимость одного квадратного метра в столичных новостройках сравнима с 4–6 тысячами буханок хлеба. Стоимость "квадрата" складывается из нескольких факторов: высокой стоимости земельных участков, роста цен на стройматериалы и оборудование, увеличения затрат на оплату труда, подорожания проектного финансирования.

