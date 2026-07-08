В России могут запретить завышать цены при покупке жилья в рассрочку

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Стоимость квартиры при покупке в рассрочку не должна отличаться от цены жилья при полной оплате. Об этом в беседе с газетой "Известия" заявил зампред Центробанка России Михаил Мамута.

Регулятор предложил закрепить это в проекте закона о регулировании рассрочек на жилье, который в ближайшее время хотят внести в Госдуму. Как отметил собеседник издания, правило о единой цене уже действует при покупке других товаров в рассрочку, и ЦБ считает, что такой принцип нужно распространить и на рынок недвижимости.

В настоящее время некоторые застройщики используют рассрочку в качестве маркетингового инструмента для привлечения покупателей, отметила основатель одного из агентств недвижимости Ригина Гордеева. Она уточнила, что разница между ценой жилья при полной оплате и при выплатах частями в отдельных случаях достигает 15–20%.

Такая схема, как правило, остается выгоднее ипотеки из-за высоких ставок, однако условия для покупателей при этом не будут равными, добавил гендиректор инвестиционной компании Евгений Шавнев.

Мамута пояснил, что законопроект, кроме ограничения цены, предусматривает повышение прозрачности договоров рассрочки. В данный момент условия таких сделок зачастую изложены сложно, из-за чего люди не всегда могут оценить все обязательства.

В свою очередь, думский комитет по финрынку доработал проект закона о жилищных сбережениях, который позволит гражданам открывать специальные вклады для покупки жилья или улучшения жилищных условий. Запустить новый инструмент планируется с начала следующего года.