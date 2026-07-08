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Польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник в знак протеста против евроинтеграции Киева во время дебатов публично разорвала красно-черный флаг "Организации украинских националистов" и "Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, признаны экстремистскими и запрещены в РФ). Об этом она сообщила в соцсети X.

Также политик выступила с резким заявлением против героизации националистических движений.

"Я требую остановить прославление бандеровского нацизма!" – написала она.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении украинского лидера Владимира Зеленского ордена "Белого Орла". Это связано с тем, что в конце мая 2026 года Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров "Организации украинских националистов" (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ)".

Кроме того, украинский президент присвоил наименование "имени героев УПА (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ)" одному из центров Вооруженных сил Украины.