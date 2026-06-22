В канцелярии Польши сочли оскорблением возврат Зеленским ордена по почте

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Возврат президентом Украины Владимиром Зеленским ордена "Белого орла" по почте является для Польши оскорблением, передает RT слова министра канцелярии польского президента Ангешки Енджак.

На своей странице в Х она указала на то, что данное действие добавилось к тому к оскорблению, которое было нанесено польской стороне, когда украинское армейское подразделение получило наименование "Герои УПА" (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена. Это произошло после того, как украинский лидер принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) Андрея Мельника, а также присвоил наименование "имени героев УПА" одному из центров ВСУ.

Зеленский в ответ на это заявил, что риторика Навроцкого в адрес Киева "плохо для него закончится" и что он принимает решения, не учитывая польско-украинские отношения.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, в свою очередь, указал на то, что Украина должна вернуть не награды, а поставленную технику и вооружение.

