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Риторика польского президента Кароля Навроцкого в адрес Киева плохо для него закончится. С таким заявлением выступил лидер Украины Владимир Зеленский в интервью местным СМИ.

Таким образом глава киевского режима отреагировал на то, что Навроцкий лишил его ордена "Белого Орла". Президент Польши принял такое решение после того, как лидер Украины участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) Андрея Мельника, а также присвоил наименование "имени героев УПА" (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) одному из центров ВСУ.

"Это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу в принципе внутри своего государства за счет поднятия настроения, ненависти к украинцам. Плохая история. Считаю, что оно закончится для него плохо", – приводит РИА Новости слова Зеленского.

Президент Украины также подчеркнул, что Навроцкий решает собственные электоральные вопросы, не учитывая польско-украинские отношения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предлагала отправить орден "Белого орла", которого лишили Зеленского, в Канаду. По мнению дипломата, адресатом этой награды и других, отобранных у киевского режима, должны стать украинский националист Ярослав Гунько и иные нацистские коллаборационисты.

В свою очередь, бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер на фоне конфликта между Навроцким и Зеленским заявил, что Киеву следовало бы вернуть Варшаве не награды, а поставленную военную технику и вооружение.