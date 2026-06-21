Медведев: отказ экс-президентов Украины от ордена "Белого орла" выдает в них нацистов

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Отказ бывших президентов Украины от польского ордена "Белого орла" вслед за лишением этой награды украинского лидера Владимира Зеленского доказывает, что все они являются нацистами. Об этом заявил ТАСС зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он также высказался о фигуре главаря ОУН (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) Андрея Мельника, заявив, что, по его мнению, отношение к нему показывает позицию человека по вопросу оценки деятельности запрещенной организации.

"Тут все очевидно: или ты считаешь, что Мельник – фашист, или ты считаешь, что он герой. И тогда ты сам фашист. Tertium non datur (с латинского – "третьего не дано" –. Прим. ред)", – заявил Медведев.

Ранее об отказе от польской награды сообщили экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Поводом для ситуации стало решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Зеленского ордена после споров вокруг отношения к УПА (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) и перезахоронения на Украине останков Мельника.