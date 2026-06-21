Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 10:26

Политика
Главная / Новости /

Медведев: отказ экс-президентов Украины от ордена "Белого орла" выдает в них нацистов

Отказ экс-президентов Украины от ордена "Белого орла" выдает в них нацистов – Медведев

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Отказ бывших президентов Украины от польского ордена "Белого орла" вслед за лишением этой награды украинского лидера Владимира Зеленского доказывает, что все они являются нацистами. Об этом заявил ТАСС зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он также высказался о фигуре главаря ОУН (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) Андрея Мельника, заявив, что, по его мнению, отношение к нему показывает позицию человека по вопросу оценки деятельности запрещенной организации.

"Тут все очевидно: или ты считаешь, что Мельник – фашист, или ты считаешь, что он герой. И тогда ты сам фашист. Tertium non datur (с латинского – "третьего не дано" –. Прим. ред)", – заявил Медведев.

Ранее об отказе от польской награды сообщили экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Поводом для ситуации стало решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Зеленского ордена после споров вокруг отношения к УПА (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) и перезахоронения на Украине останков Мельника.

Читайте также


политика

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика