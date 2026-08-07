Минздрав РФ обновил порядок оказания медпомощи беременным

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Минздрав России полностью пересмотрел систему оказания акушерско-гинекологической помощи и утвердил новый порядок, который уже вступил в силу и применяется на практике. Об этом РИА Новости сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

Документ охватывает все этапы – от подготовки к беременности до послеродового сопровождения. Речь идет о кардинальной перезагрузке подходов: в единый стандарт теперь включены правила ведения беременности, алгоритмы действий врачей и медицинских организаций при выявлении различных патологий, а также маршрутизация пациенток.

Особый акцент в обновленном порядке сделан на комплексном сопровождении женщины в послеродовом периоде, что должно повысить качество и безопасность медицинской помощи.

Ранее Минздрав РФ призвал информировать женщин об оптимальном возрасте для беременности. Документ был утвержден ведомством в феврале 2026 года. Согласно ему, женщинам, у которых не выявлено хронических гинекологических заболеваний и отсутствуют факторы риска их развития, следует давать рекомендации по здоровому образу жизни и планированию семьи.