Минздрав РФ подготовил программу профпереподготовки нутрициологов

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Министерство здравоохранения РФ подготовило программу профессиональной переподготовки нутрициологов. Об сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект приказа ведомства.

Согласно документу, право на обучение получат исключительно граждане, уже имеющие высшее или среднее медицинское образование. В учебный план войдут не только основы экстренной медпомощи и принципы питания беременных и детей, но и специфические блоки: традиционные рационы питания россиян, особенности религиозных постов, а также питание при неблагоприятной экологии.

Отдельный модуль посвятят технологии приготовления блюд для здорового рациона. Кроме того, будущие нутрициологи изучат теорию спортивного питания и биологически активных добавок (БАД).

На практике специалистам предстоит консультировать детей, взрослых и целые коллективы, а также заниматься санитарно-гигиеническим просвещением населения.

Ранее Минздрав РФ предложил обязать стоматологов применять анестезию при риске боли. При этом первичная медико-санитарная помощь взрослому пациенту при стоматологических заболеваниях должна оказываться в амбулаторных условиях.