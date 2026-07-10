Временные ограничения на работу аэропорта Жуковский сняты

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Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Все ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты. В ведомстве напомнили, что ранее они вводились для обеспечения безопасности полетов.

При этом сохраняются ограничения в столичной авиагавани Домодедово. Все рейсы выполняются только по согласованию с ответственными органами.

В Росавиации подчеркнули, что это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В связи с этим в расписании возможны корректировки.