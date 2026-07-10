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10 июля, 05:25

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 14 БПЛА над Ленинградской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Ленинградской областью 14 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Он уточнил, что боевая работа по нейтрализации дронов продолжается. Другие подробности атаки на данный момент не приводятся.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации 10 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы. Атака дронов на столицу началась днем в четверг, 9 июля.

На фоне этих событий аэропорт Домодедово ввел особый режим работы. Все рейсы выполняются только по согласованию с ответственными органами.

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