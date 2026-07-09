МИД РФ: доклад России и Белоруссии о правах человека передадут Тюрку

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Совместный доклад России и Белоруссии о правах человека в отдельных странах передадут верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в ближайшее время. Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

При этом он добавил, что официальной субстантивной реакции на доклады пока не видели.

"Но что-то мне подсказывает, что, как и в случае с нашими западными коллегами, доклад тем не менее читается", – приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее в МИД РФ заявили, что Прибалтика открыто готовится к депортации русскоязычных жителей. Тогда Лукьянцев отметил, что Прибалтика таким образом хочет решить "русский вопрос" и проблему массового безгражданства.