В Подмосковье арестовали шестого фигуранта дела о массовом отравлении наркотиками

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Следственные органы в Солнечногорске отправили под стражу шестого фигуранта дела о незаконном сбыте наркотических средств, который привел к массовому отравлению и смерти двух человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Подмосковья в мессенджере MAX.

Арестованным является 35-летний мужчина. По версии следствия, 26 июня он вместе с другими людьми продал наркотическое средство. Обмен состоялся у частного дома в деревне Бакеево.

Двое мужчин после употребления вещества скончались от отравления. Еще семь человек попали в больницу.

Ранее стало известно о задержании пятого фигуранта дела – 41-летнего мужчины. Всем избрали меру пресечения и предъявили обвинение.

Следователи провели очные ставки между обвиняемыми. У них забрали телефоны, проводятся экспертизы. Расследование дела продолжается.