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02 июля, 14:01

Происшествия

МВД пресекло работу межрегионального синдиката наркоторговцев

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

Полицейские из восьми российских регионов пресекли работу крупного синдиката наркопроизводителей и наркоторговцев. У 27 задержанных изъяли 150 килограммов наркотиков разных видов стоимостью более 1 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативные действия прошли в Башкирии, Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Новосибирской, Иркутской, Рязанской, Самарской и Магаданской областях. Помимо 150 килограммов наркотиков, у фигурантов изъяли более 300 килограммов прекурсоров, из которых планировалось произвести новые партии запрещенных веществ.

По словам Волк, участники синдиката организовали полный цикл нелегального оборота синтетических наркотиков: они выпускались в подпольных лабораториях, перевозились крупными оптовыми партиями по стране и продавались в магазинах теневого сегмента интернета.

Задержанным инкриминируют более 30 преступлений, в том числе покушение на незаконный выпуск, сбыт или пересылку наркотических средств, а также организацию преступного сообщества и участие в нем. Задержанным, которых уже отправили в СИЗО, грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее силовики обнаружили 500 килограммов кокаина в контейнере с легально ввозимыми замороженными непотрошеными тушами тунца из Эквадора на территории контейнерного терминала компании "Петролеспорт" морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".

По данным ФСБ России, задержан был россиянин, причастный к организации международного контрабандного канала поставок особо крупных партий кокаина из Латинской Америки посредством морских грузоперевозок с целью незаконного сбыта. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, фигурант арестован.

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