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10 июня, 11:42

Происшествия

Иностранка с розовым чемоданом пыталась провести 21 кг марихуаны в Казахстан

Фото: пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана

В аэропорту Алма-Аты задержали иностранку, которая пыталась провести в розовом чемодане на колесиках 21 килограмм марихуаны, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Девушка прибыла из одной страны Юго-Восточной Азии. В какой-то момент ее остановили сотрудники КНБ, и она была вынуждена показать содержимое чемодана – плотно упакованные и завернутые в белую бумагу спрессованные пакеты. В итоге запрещенный груз был изъят, а иностранка задержана.

Помимо этого, начато досудебное расследование по статье "Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено".

Ранее в Башкирии мужчина пытался пронести в здание суда шаурму с наркотическими веществами. Он прибыл на заседание в качестве обвиняемого. Ему предложили добровольно предоставить предметы, запрещенные к проносу, на что он ответил, что у него с собой "запрещенки не имеется".

Однако после этого выяснилось, что внутри шаурмы находились свертки с белым порошком, который содержал производное наркотического вещества.

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