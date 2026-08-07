ЕС ввел санкции против гендиректоров "Красмаша" и завода "Металлист"

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Европейский союз расширил санкционный список, включив в него генерального директора Красноярского машиностроительного завода ("Красмаш") Александра Дюкарева и руководителя Серпуховского завода "Металлист" Рамиля Бадгутдинова. Об этом сообщает RT со ссылкой на Совет ЕС.

"Совет также включил в список Александра Юрьевича Дюкарева <...> В число внесенных в список также вошел Рамиль Наилевич Бадгутдинов", – указано в документе.

Ранее сенат США поддержал проект закона о новых антироссийских санкциях в первом процедурном голосовании. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в Соединенные Штаты.

Кроме того, законопроект вводит ограничения против крупнейших банков РФ. Инициатива также предписывает американскому президенту Дональду Трампу обеспечить полный запрет на импорт российского урана и вводить регулярные ограничения против руководства "Росавтома".