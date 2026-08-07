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07 августа, 15:45

Политика

Британский политик Гэллоуэй назвал московское метро восьмым чудом света

Фото: ТАСС/URA.RU/Вячеслав Немышев

Британский политик Джордж Гэллоуэй назвал московское метро восьмым чудом света. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на его пост в социальной сети X.

Гэллоуэй отреагировал на публикацию ирландского журналиста Чея Боуза, который обратил внимание, что множество антироссийских санкций не помешали развитию российской столицы. По его мнению, Москва добивается успехов за счет собственных ресурсов.

Ранее Владимир Путин назвал Москву одним из лучших городов планеты. Российский лидер отдельно отметил команду Сергея Собянина, которая добивается результатов благодаря правильной расстановке приоритетов.

В частности, Путин обратил внимание, что именно в столице в реальных условиях тестируются инновации, что позволит в будущем применять данные технологии в городском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и образовании.

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