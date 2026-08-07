Zara зарегистрировала товарный знак в России

Фото: 123RF.com/sylv1rob1

Бренд Zara, входящий в испанскую Inditex Group, получил в России товарный знак ZA. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Заявку компания подала в марте прошлого года, а решение о регистрации ведомство приняло в августе 2026-го. Правообладателем является испанская компания "Индустрия Де Дисено Текстил".

Под новым знаком Zara сможет продавать в России туалетную воду, косметику, оптику, смартфоны, фотокамеры и киноаппаратуру.

Inditex Group – один из крупнейших в мире ретейлеров одежды и обуви. Ей принадлежат бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. Контрольный пакет акций компании остается у ее основателя Амансио Ортеги.

Ранее турецкий бренд товаров для дома Madame Coco решил уйти с российского рынка. Речь идет не о временной приостановке работы отдельных магазинов или реструктуризации бизнеса, а о полном прекращении деятельности сети. Бренд появился в России в феврале 2023 года.

