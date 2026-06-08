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08 июня, 11:39

Общество

Россияне стали чаще покупать одежду за рубежом

Фото: 123RF.com/jackf

За первые 4 месяца этого года россияне приобрели через сервисы трансграничной торговли одежду и обувь на 24,5 миллиарда рублей, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

При этом внутри страны рост продаж составил всего 15,8% – это 672,8 миллиарда рублей.

По мнению специалиста по консалтингу Анны Лебсак-Клейманс, спрос на иностранные площадки можно объяснить тем, что там представлено больше товаров, в том числе ушедших из России брендов. Кроме того, некоторые вещи там можно найти в два раза дешевле из-за разницы в налоговых условиях. Также часто россияне считают, что за рубежом продается меньше подделок.

Соиздатель издания, посвященного индустрии моды, Ольга Штейнберг, в свою очередь, добавила, что покупательная способность граждан снижается, поэтому они чаще отдают предпочтение недорогим вещам из других стран. Совершая покупки на зарубежных сайтах, они могут сэкономить до 50%.

Ранее стало известно, что почти треть россиян отказываются от покупки квартиры ради кафе, ресторанов и впечатлений. Еще 19% респондентов считают сохранение текущего уровня комфорта важным, а 9% отмечают, что счастье заключается в эмоциях и путешествиях. Однако для большинства граждан жилье остается приоритетом.

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