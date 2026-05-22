Стилист Скороходова назвала зумеров главным двигателем тренда на секонд-хенды

Секонд-хенд и ресейл перестали восприниматься как нечто маргинальное, рассказали эксперты. Чем обусловлен тренд на б/у товары и помогает ли такой подход экономить бюджет, разбиралась Москва 24.

"Вещи без потери качества"

Россияне больше не стесняются приобретать вещи на ресейл-платформах, в секонд-хендах и на сайтах с объявлениями. Подобный шопинг перестал восприниматься как нечто постыдное и перерос в целую культуру вторичного потребления, рассказала Москве 24 стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

По ее словам, речь идет не о классическом секонд-хенде в понимании 1990-х годов. Сегодня это целое множество площадок, от винтажных магазинов и люксового ресейла до покупок онлайн и нишевых фешн-платформ. Для многих это стало целым элементом стиля жизни.





Причем это формируется не только у богемной прослойки – творческих людей, блогеров и медиаменеджеров, но и у представителей банковской сферы, обслуживания и множества других профессий.

Кроме того, подобный подход стал популярен в том числе из-за ухода части западных брендов и роста цен, что спровоцировало активный поиск способов покупать привычные марки. Ресейл быстро подхватил эту тенденцию, благодаря чему смог вырваться вперед, убеждена Скороходова.

"Если раньше все жили в эпоху быстрой моды (fast fashion), когда тренд появлялся и вещи мгновенно поступали на прилавки масс-маркета, то сейчас люди переходят к slow fashion – медленной моде, основанной на рациональном потреблении и желании сэкономить. Однако даже обеспеченная аудитория не всегда хочет переплачивать за новую вещь, если ту же модель можно купить в практически идеальном состоянии гораздо дешевле. Особенно это касается брендов премиального сегмента", – подчеркнула специалист.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота отметил в беседе с Москвой 24, что покупка исключительно новых вещей и сверхпотребление действительно остались в прошлом, поскольку такое поведение характерно для периодов экономического роста.





Когда увеличиваются доходы населения, люди начинают видеть в этом способ сублимировать свои эмоции. Сейчас многие ищут способы сэкономить, найдя материальную выгоду. Например, приобрести вещи без заметной потери качества, но учитывая текущие доходы. В этом контексте секонд-хенды и ресейлы идеально подходят.

За счет этих сегментов потребитель может сэкономить без снижения собственного статуса: например, купив вещь любимого бренда, но на вторичном рынке, добавил эксперт.

"Оставить до лучших времен"

При этом исследования показывают, что рынок ресейла в России замедляется, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на данные Fashion Consulting Group. В частности, по итогам 2023 года его объем увеличился на 30% год к году, в 2024-м – на 15%, а в 2025-м – на 10%. Гендиректор организации Анна Лебсак-Клейманс связала это со сменой поколений: зумерам важна стоимость товара, и они купят скорее новую реплику на маркетплейсе, чем б/у оригинал, отметила она.

Однако Анна Скороходова, наоборот, назвала представителей поколения Z главным адептом тренда. Она объяснила это тем, что для зумеров ресейл связан не только с экономией, но и экологией, проявлением индивидуальности и поиском уникального стиля. Кроме того, в моде в 2026 году персонализация, для которой характерен поиск редких винтажных вещей.

"На втором месте миллениалы, которые не уступают в любви к ресейлу, но подходят к нему более прагматично: с точки зрения экономии и доступа к брендам. Мода циклична – каждые 15–20 лет она делает виток, и тренды, бывшие некогда популярными, снова входят в эпоху актуальных направлений. Поэтому некоторые изделия можно не выбрасывать, а оставить до лучших времен, а затем грамотно их стилизовать, – уточнила эксперт.

Она объяснила, что после покупки вторичных вещей важно грамотно подготовить их к использованию. В частности, верхнюю одежду, люксовые вещи или изделия ручной работы стоит отдавать в химчистку. Даже если вещь выглядит идеально чистой, ткань может сохранять пыль, бактериальную флору и остатки парфюма, предупредила специалист.





Поскольку на многих товарах не сохранились бирки с инструкцией по стирке, чтобы не испортить ткань, лучше использовать деликатный режим. Рекомендуется избегать высоких температур: они способны дать усадку, убить цвет и повредить старые, уже истонченные волокна. Достаточно 20–30 градусов. Лучше отказаться и от сильного отжима – он особенно опасен для хлопка, льна и шерсти, так как деформирует вещи.

Вместо агрессивных порошков она порекомендовала использовать жидкие средства, которые мягче воздействуют на ткань и позволяют сохранить изделие в хорошем состоянии надолго.

Кроме того, наиболее оптимальным решением при уходе за такими вещами станет не утюг, а отпариватель или парогенератор. Пар считается одним из самых безопасных способов дополнительной обработки одежды, особенно винтажной, заключила Скороходова.

