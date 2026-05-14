Садовое кольцо закроют 16 мая из-за эстафеты и мотофестиваля

14 мая, 19:12

Общество
Стилист Скороходова назвала главные тренды в макияже для выпускного-2026

"Лучше меньше, чем больше": как подобрать идеальный макияж для выпускного-2026

Последние звонки прозвенят в школах 26 мая, а до выпускных осталось чуть больше месяца: они традиционно пройдут в конце июня. Как выбрать трендовый макияж в 2026 году и подготовить к нему кожу, расскажет Москва 24.

"Главное – комфорт"

Фото: 123RF.com/milkos

Основной тренд в одежде и макияже на выпускной в 2026 году – это персонализация, рассказала Москве 24 стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

"Если раньше девушки выбирали более праздничные образы, напоминающие сказочных принцесс (пышные ткани, объемные начесы, обильный тяжелый макияж, что увеличивало возраст), то сегодня главные правила – комфорт, индивидуальность и свежий взгляд. Главный модный прием макияжа – эффект дорогой натуральности, когда девушка выглядит максимально естественно и торжественно, с минимумом косметических вмешательств", – пояснила она.

Также в моде сияющая кожа, эффект которой достигается правильно подобранным тональным кремом, базовым увлажнением и добавлением хайлайтера. Благодаря этому кожа выглядит здоровой и привлекает внимание. По словам специалиста, если хочется сделать более акцентный макияж, подойдут мягкие смоки айс в коричневых тонах.

Коричневый сегодня – это "новый черный", новая классика, которая не смотрится тяжело и не добавляет возраста. Среди оттенков в моде вся натуральная гамма: персик, беж, все оттенки коричневого и шоколадного, а также розоватые, которые позволяют подчеркнуть естественную красоту, не перегружая образ.
Анна Скороходова
стилист и дизайнер аксессуаров

Если же хочется яркого акцента, стоит присмотреться к свежим пастельным оттенкам – небесно-голубому, который на пике популярности, а также травяному, салатовому, ментоловому.

"Такие тени наносятся на подложку, но тогда в остальном образ должен быть более сдержанным, в формате минимализма, чтобы не перегружать наряд. Добавить цвета можно и с помощью цветной подводки для стрелок или цветной туши для ресниц – преимущественно темно-зеленого, синего, фиолетового оттенков, а для самых смелых – красного в тон помаде, но здесь нужно быть уверенным, что внешность девушки сможет выдержать такой яркий цвет", – добавила стилист.

В целом же сейчас акцент делается на свежести, а не на плотном макияже с контурингом, обилием тонального крема и макияжем глаз и губ одновременно: выбирается что-то одно, подчеркнула эксперт.

"Если делаются яркие глаза, то губы должны быть нюдового оттенка. Если акцент на губы – глаза лаконичные. Либо можно выбрать трендовые "голые глаза" с минимумом косметики: чуть бежевых теней на веко, на складку для объема, минимум туши или вообще только причесать брови и ресницы с помощью специального укладочного геля. В этом сезоне работает правило "лучше меньше, чем больше", – пояснила она.

Для того чтобы макияж продержался весь день, эксперт рекомендовала взять с собой матирующие салфетки, поскольку кожа может лосниться на фотографиях. Также пригодится мини-пудра с кисточкой, чтобы убрать жирный блеск.

Обязательно нужно взять блеск, бальзам для губ или помаду в небольшом переносном контейнере – губы первыми начинают "съедаться" и исчезать. Если девушка использовала достаточно большое количество тонального средства, рекомендуется также иметь при себе консилер, чтобы быстро поправить недочеты в макияже в походных условиях.
Анна Скороходова
стилист и дизайнер аксессуаров

В случае если для укладки волосы поднимались наверх и фиксировались, стоит взять дополнительные шпильки, небольшой флакон фиксирующего спрея или лака для волос, а также маленькую расческу, заключила Скороходова.

"Важно подобрать уход"

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

В свою очередь, врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева рассказала Москве 24 о правилах подготовки кожи к нанесению праздничного макияжа. Она отметила, что основным несовершенством в юном возрасте являются жирная кожа или себорея, которая может быть осложнена акне.

"Себорея бывает жидкая и густая – и то и другое может быть осложнено высыпаниями (воспалительными элементами, прыщами). Проблема в том, что это не та ситуация, которую можно исправить за один день. В целом сложно что-либо сделать, пока гормональный фон не перестроится", – отметила она.

Принципиально изменить тип кожи невозможно. По словам врача, у кого-то высыпания проходят самопроизвольно, а у кого-то остаются постоянно.

Себорея тоже никуда не денется. Есть средства, которые позволяют улучшить ситуацию, но они работают не быстро: аптечные средства, подавляющие выработку кожного сала, косметические, пилинги, высокие дозы витамина А внутрь (влияет на выработку кожного сала и воспалительные элементы).
Ирина Скорогудаева
врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук

Поэтому в короткий период в большей степени сработает макияж, который позволяет скрыть нежелательные элементы, добавила специалист. Однако в любом случае кожу нужно готовить к макияжу в зависимости от ее типа.

Она может быть, например, жирная, нормальная, сухая. В связи с этим важно подбирать уходовый вариант. У любого человека, если сделать легкий пилинг (даже механический, не обязательно химический) и в течение нескольких дней применять уходовые средства, кожа будет выглядеть лучше.
Ирина Скорогудаева
врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук

В случае с жирной кожей эксперт рекомендовала сужать поры, сорбировать кожное сало. С сухой – увлажнять эпидермис.

Кроме того, перед мероприятием не стоит проводить тяжелые процедуры, например посредством лазеров и IPL-систем, поскольку они оставляют последствия, требующие времени на заживление. Однако легкий уход никакого вреда не нанесет, поэтому можно прибегнуть к физиологическим, мягким пилингам: ультразвуковому, микротоку, гальванике – они улучшат кожу и оживят лицо, заключила Скорогудаева.

Зудакова Татьяна

