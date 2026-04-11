Минпросвещения: выпускные в российских школах пройдут 27 июня

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Российские школы проведут выпускные вечера 27 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.
В ведомстве добавили, что указанная дата носит рекомендательный характер. Последние звонки прозвенят в школах 26 мая.
"Наша общая цель – создать равные и комфортные условия для отдыха детей во всех регионах страны", – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.
Ранее Рособрнадзор заявил, что изменений в процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году не будет. Всего в текущем году сдать ЕГЭ планируют более 747 тысяч человек. Экзамены проведут во всех регионах России и 54 странах за рубежом. Для этого будет организовано около 6 тысяч пунктов проведения экзаменов.
Минпросвещения РФ также установило максимальное количество контрольных работ в школах – они должны занимать не более 10% от общего объема учебного времени.
Последний звонок в школах Москвы прозвучит 26 мая