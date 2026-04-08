08 апреля, 21:38

Общество

Минпросвещения РФ ограничило количество контрольных в школах

Фото: 123RF.com/anarni

Минпросвещения России установило максимальное количество контрольных работ в школах – они должны занимать не более 10% от общего объема учебного времени, сообщила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова.

В соответствии с приказами Минпросвещения № 704, 729 и 808 были внесены следующие изменения:

  • исключены некоторые предметные области;
  • определена предельная доля контрольных;
  • закреплен перечень требований к метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ;
  • внесено единое поурочное планирование по учебным предметам;
  • регламентированы объемы выполнения домашних заданий.

Колударова отметила, что для удобства педагогов конструктор рабочих программ, учебных планов, основной образовательной программы, а также нормативно-правовые акты и методические рекомендации появились на портале "Единое содержание общего образования".

Ранее сообщалось, что в российских школах к 2027 году могут появиться единые учебники по физике, математике, информатике, химии и биологии. В текущем году РАН уже сделала экспертизу почти 480 учебников и учебных пособий.

