Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 20:12

Город

В Московском зоопарке назвали пушистой дипломатией подарок японскому макаку Панчу

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова назвала "пушистой дипломатией" передачу подарка от морского зайца Макса детенышу японской макаки Панчу. Об этом она рассказала в публикации в МАХ.

По ее словам, зоопарк отправил малышу мягкую игрушку и письмо, а коллега из зоопарк Итикава тепло принял этот жест.

Акулова подчеркнула, что история Панча, ставшая вирусной в Сети, вызывает сильный отклик у людей, однако с точки зрения зоологии в поведении детеныша нет ничего необычного. По ее словам, для макак естественны процессы социальной адаптации, в том числе поиск своего места в группе, выстраивание иерархии и временная изоляция.

"Плюшевая игрушка – рабочий механизм психики приматов. Никакой "трагедии" в человеческом смысле там нет. Природа мудра. Но люди увидели в истории Панча отражение своих собственных чувств – страха, одиночества, надежды", – пояснила глава зоосада.

Директор зоопарка также отметила, что образ Панча стал символом поддержки. "Держись, ты не один", – именно с таким посланием, по ее словам, Макс и "передал" подарок детенышу, назвав это "пушистой дипломатией".

Детеныш японской макаки Панч стал известен пользователям Сети по всему миру в начале февраля. Он родился в июле 2025 года. Мать отказалась от него. В январе 2026-го его переселили в вольер к сородичам, однако другие макаки повели себя враждебно по отношению к Панчу.

Обезьяны либо сторонились его, либо отталкивали, когда он пытался подойти к ним, и даже задирали его. При малейшей угрозе детеныш бежал к своей плюшевой "маме" и обнимал ее.

животныегородза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика