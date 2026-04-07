07 апреля, 09:33

Московский зоопарк передал японскому макаку Панчу игрушку от морского зайца Макса

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Японский макак Панч, которого бросила мама при рождении, получил в подарок от Московского зоопарка мягкую игрушку и письмо от морского зайца Макса, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

В письме сказано, что Макс не может оказаться рядом с Панчем, чтобы утешить его, но посылает вместо себя "маленького друга". Подарки принял глава зоопарка города Итикава Такаси Ясунага.

"Принимаю этот подарок вместо Панча. И за Панча я благодарю Макса из Московского зоопарка и всех причастных к Московскому зоопарку. Большое спасибо!" – сказал Ясунага.

Детеныш японской макаки Панч стал известен пользователям Сети по всему миру в начале февраля. Он родился в июле 2025 года. Мать отказалась от него. В январе 2026-го его переселили в вольер к сородичам, однако другие макаки повели себя враждебно по отношению к Панчу.

Обезьяны либо сторонились его, либо отталкивали, когда он пытался подойти к ним, и даже задирали его. При малейшей угрозе детеныш бежал к своей плюшевой "маме" и обнимал ее.

животныегородза рубежом

