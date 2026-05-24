24 мая, 22:50

Политика

Генштаб Израиля утвердил планы ударов по "Хезболла"

Фото: depositphotos/dnaveh

ЦАХАЛ утвердил планы продолжения боевых действий против шиитского движения "Хезболла" в Ливане. Об этом заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир.

"Мы полны решимости усилить удар по "Хезболла" и по всем террористическим структурам этой организации", – заявил он.

По словам Замира, ущерб, наносимый ливанскому движению, носит систематический и последовательный характер. Ликвидируются объекты, которые представляют угрозу жителям севера Израиля и войскам ЦАХАЛ.

Вместе с тем начальник Генштаба заявил, что израильская армия продолжает следить за развитием событий в регионе и готова немедленно возобновить интенсивные боевые действия для дальнейшего ослабления иранского режима и его возможностей.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном в целом согласовано и ожидает окончательного утверждения между сторонами переговоров. Американский лидер также пообещал, что Ормузский пролив вновь будет открыт.

По информации СМИ, проект мирного соглашения предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней. В течение этого периода Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить пролив от мин. В обмен на это США снимут блокаду с иранских портов и предоставят некоторые исключения из санкций, чтобы позволить Ирану свободно продавать нефть.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

