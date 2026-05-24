Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 06:48

Политика
Главная / Новости /

Axios: проект соглашения США и Ирана продлевает перемирие на 60 дней

Стало известно содержание проекта мирного соглашения между США и Ираном

Фото: depositphotos/lkpro

Проект мирного соглашения между США и Ираном предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, президент США Дональд Трамп и посредники на переговорах хотят объявить о заключении соглашения 24 мая, однако договор еще не согласован окончательно и все может сорваться. Представители Ирана также намекнули, что сделка близка к завершению.

Согласно инициативе, США и Иран подпишут "Меморандум о взаимопонимании", который будет действовать 60 дней и может быть продлен по взаимному согласию. В течение этого периода Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить пролив от мин.

В обмен на это США снимут блокаду с иранских портов и предоставят некоторые исключения из санкций, чтобы позволить Ирану свободно продавать нефть. Данная мера значительно облегчит ситуацию на мировом нефтяном рынке, отметил чиновник США.

Проект также включает обязательства Ирана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия, а также проводить переговоры о приостановке своей программы по обогащению урана. Тегеран также будет обязан ликвидировать запасы высокообогащенного урана.

В свою очередь, США в течение 60-дневного периода согласятся вести переговоры об отмене санкций и размораживании иранских средств. Американские войска, мобилизованные в последние месяцы, останутся в регионе и будут выведены только в случае достижения окончательной договоренности.

В меморандуме также четко указано, что война между Израилем и "Хезболлой" в Ливане будет прекращена.

Ранее Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном в целом согласовано и ожидает окончательного утверждения между сторонами переговоров. Американский лидер также пообещал, что Ормузский пролив вновь будет открыт.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В МИД РФ заявили о готовности принять участие в организации переговоров между Ираном и США

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика