Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном в целом согласовано

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном в целом согласовано и ожидает окончательного утверждения между сторонами переговоров. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он провел телефонный разговор касательно Ирана и мирной сделки с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна.

"Соглашение в целом согласовано и ожидает окончательного утверждения между США, Ираном и различными другими странами, перечисленными в списке. Кроме того, я провел телефонный разговор с премьер-министром Биньямином Нетаньяху из Израиля, который также прошел очень хорошо", – сообщил лидер США.

Он отметил, что в данный момент стороны обсуждают окончательные аспекты и детали соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время. Трамп также пообещал, что Ормузский пролив вновь будет открыт.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Ранее Сенат конгресса США впервые поддержал резолюцию, предписывающую прекратить войну с Ираном. Документ поддержали 50 законодателей, против высказались 47.

При этом Трамп заявлял, что не пойдет на уступки ради сделки с Ираном после получения нового ответа Тегерана по переговорам о мирном соглашении. Он подчеркнул, что Штаты ждут от Исламской Республики письменного отказа от любых планов по созданию ядерного оружия.