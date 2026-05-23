23 мая, 20:21Происшествия
Пожар в частном доме в ТиНАО ликвидирован
Фото: телеграм-канал "Острожно, Москва"
Пожар в частном доме в ТиНАО ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.
Там добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Огонь вспыхнул в доме и бане в ТиНАО вечером 23 мая. На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы.
Ранее пожар произошел в ресторане на Большой Никитской улице в центре Москвы. В помещении загорелась вытяжка.
Посетители заведения успели эвакуироваться еще до прибытия пожарных. Никто не пострадал. Спустя время возгорание удалось потушить.