Лавров предложил отметить вклад политологов в СВО аббревиатурой СВОП

Глава МИД РФ Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) предложил использовать аналогичную аббревиатуру с другой расшифровкой – Специальная военная операция политологов.

Он пояснил, что политологи являются одними из тех, кто обладает большим опытом и нацелен на достижение целей спецоперации. В связи с этим следует отметить их вклад.

Лавров добавил, что за ходом СВО наблюдают не только друзья и соседи России, но и враги, поэтому дипломатия страны должна создавать подходящие условия для наиболее эффективных результатов российских бойцов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что военная победа в спецоперации уже просматривается по нескольким параметрам. Цели СВО, напомнил он, практически остаются неизменными, и ему хотелось бы скорейшего их достижения.

