Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 17:27

Город

В Московском зоопарке призвали не уносить домой найденных в городе утят

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Нельзя брать на руки или забирать домой найденных в городе утят. Об этом предупредила пресс-служба Московского зоопарка.

Там пояснили, что мама-утка в этот момент может находиться неподалеку и заниматься делами. Как правило, она возвращается. Брать маленьких птиц могут только специалисты и исключительно в особых случаях.

Если же взрослые особи не обнаружены, в первую очередь следует позвонить по номеру 112, отметили в пресс-службе. На место прибудут зоологи отдела спасения диких животных Московского зоопарка и заберут утят, если потребуется. Они окажут им всю необходимую помощь.

Как рассказали в зоопарке, сейчас в отделе спасения диких животных специалисты выхаживают многих утят, некоторых люди забрали по незнанию. Птенцы получают уход и питание, гуляют и плавают. Потом им подберут приемную семью и выпустят в природу.

Ранее на Большой пруд старой территории Московского зоопарка вернулись красные и розовые фламинго. Птицы провели зиму в теплом вольере и в начале мая впервые вышли на открытый воздух.

Сезон спасения утят начался в Москве

Читайте также


животныегород

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика